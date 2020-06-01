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Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Demirören Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü. Andırın Kaymakamı Emre Dündar, testi pozitif çıkan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesi kırsalındaki Çokak Mahallesi'nde yaşayan K.K.'nin (66), cuma günü rahatsızlanarak gittiği Andırın Devlet Hastanesinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

K.K., Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilirken; ailenin diğer fertleri de 14 gün izolasyona alındı.

İlçedeki ilk pozitif vaka

Andırın Kaymakamı Emre Dündar, K.K.'nin Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan bugüne kadar Andırın ilçesinde tespit edilen ilk pozitif vaka olduğunu söyledi.

Bugüne kadar başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların tedbirlerini ilçede uyguladıklarını ifade eden Demir, "Yaklaşık 2,5 aydır ilçemizde pandemi ile mücadele ediyoruz, hiçbir vaka şu ana kadar gözükmemişti ancak yayla sezonu olduğu için yaklaşık 30-40 bin yaylacı Andırın’a doğru hareket etmekle birlikte ilk vakamız Çokak Mahallesi bölgesinde görüldü. Ailenin reisi olan ve il dışından ilçemize gelen vatandaşımızdan alınan test sonuçlarına göre Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen vatandaşımızda koronavirüse rastlanıldı ve tedavisine devam edilmekte" diye konuştu.

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