Ramazan Hoca Hadi Özışık'ın sorularını cevapladı

Diyarbakır'da mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavisine karar verilen ardından gelen tepkiler üzerine serbest bırakılan Ramazan Böçkün, Hadi Özışık'ın sorularını cevapladı.

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DİYARBAKIR'da mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavisine karar verilen ardından gelen tepkiler üzerine serbest bırakılan Ramazan Böçkün, Hadi Özışık'ın sorularını cevapladı. Diyarbakır'da yaşanan olayları anlatan Böçkün, hakkındaki şikayetin doğru olmadığını kimseyi taciz etmediğini söyledi.

Ramazan Hoca, İnternethaber Yayın Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını cevapladı. Bir anda videolarıyla sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri haline gelen Ramazan Böçkün, tutuklanmasına neden olan olayı anlatırken belirtildiği gibi kimseyi taciz etmediğini sadece uyarıda bulunduğunu söyledi.

İşte Ramazan Böçkün'ün o sözleri;

İnsanlara ilmi olarak bir şeyler söylemeye çalışan bir gencim. Kendimi yüce Allah'a adamışım. İnsanları bataktan kurtarmak için mücadele ediyorum. Camiye kendimi gönüllü olarak vakfetmişim.

Dini eğitimi var mı?

İki yıllık Adalet Meslek Yüksekokulu mezunuyum. Dini bilgileri de okuyarak kendi kendime edindim. İlk dönemde başta eski cami imamları olmak üzere çevremden de tepki gelmişti. Bu tepkiler üzerine hakkımda şikayetler gelmeye başladı. Her defasında karakola götürüldüm, ifade verdim. Bu nedenle bir süre ara verdim. En azından beni anlamalarını istiyorum.

O gün camide yaşananlar

Şikayete konu olan olayda bayanı camiye girişinde, kurallara uymadığı gerekçesiyle "Müslüman iseniz bu kurallara uyunuz. Müslüman değilseniz ibadethaneye saygı gösteriniz" diyerek uyardım. Çok ince bir tayt giymişti. Cami cemaatine de söyledim bu durumu.

Ardından şikayetle ilgili polis geldi. Bayan bana "sapık" diyerek bağırdı. Cami cemaatinden bu konuda şahitlerim var. Bu süre içerisinde sekiz saat nezarethanede kaldım. Yatsı namazından sonra serbest bırakıldım; ancak savcılığa şikayette bulunmuş. Şikayette "cinsel taciz" deniliyor ki ben kime tacizde bulunmuşum. Böyle şey olur mu Allah aşkına! Herkesin özgürlüğü bir başka kişinin inanç alanına kadardır. Müslüman ise kurallara uysun değilse de saygı göstersin.

Akıl sağlığıyla ilgili iddialar

Babamın söylediğini anlatıyorum. Kağıt imzalatmışlar, oğlunu bırakacağız diye. Benim bundan haberim yoktu. Yaşı 85 ve okuma yazması yok. Namazında niyazında kendi halinde bir Müslüman. Mahkemede öğrendim babamın benim aleyhime şahitlik yaptığını.

Bu nedenden dolayı hastaneye yatırıldım. 12 gün boyunca kaldım mahkeme kararıyla. Dicle Üniversitesi'nden şizofreni raporu verdiler. Sonrasında da savcılık Elazığ'a sevk etti.

Olayın duyulmasından sonra mesele internete düşmüş. Bana destek olanlara teşekkür ediyorum."