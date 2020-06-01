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Beşiktaş'tan TFF'ye 2020-2021 Süper Lig sezonu için isim önerisi

Anadolu Ajansı
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Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), 2020-2021 Süper Lig sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesini önerdi.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Kovid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-2021 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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