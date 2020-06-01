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Üsküdar'da olta atan amatör balıkçı: Dünyalar bizim oldu

İSTANBUL Üsküdar'da, normal hayatın ilk gününde oltalarıyla sahile gelen amatör balıkçılar, balık tutmanın keyfini yaşadı. Balık tutan vatandaşlardan Yunus Er, 'Şimdi on numara oldu' diye konuştu.

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Kontrollü normal hayata geçişin ilk gününde Üsküdar sahilinde de balık tutanlar oldu. Haftalardır balık tutmanın yasak olduğu sahile oltalarıyla gelenler saatlerce balık tuttu.

Birbirlerini uyardılar

Sosyal mesafeye uydukları görülen amatör balıkçılar zaman zaman mesafeyi korumaları konusunda birbirlerini uyardı. Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Üsküdar Meydanı'nda da vatandaşlar vardı. Kimi yürüyüş yaparken, kimi banklara oturup denizi seyretti. 

"Dünyalar bizim oldu"

Yaklaşık 6 saat boyunca balık tutan Yunus Er, "Biz eve tıkandık. Ondan hasta olduk zaten biz. Koronavirüsten bir sıkıntı yok. Kurallara uyuyoruz. Üç gün balık yemeyince evde iyice bunalıyoruz. En son 2 ay önce balık tutmuştum. Şimdi on numara oldu. Dünyalar bizim oldu. İnsanlar biraz bilinçli olmalı. Hiç kimse bu hastalığı önemsemiyor. İllaki bulaşması mı gerekiyor bunun. İnsanlar çok hafife alıyor. Sahillerde en az bir buçuk metre arayla olacağız. Yoksa riskli olur" şeklinde konuştu.

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