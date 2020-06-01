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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Nuri Şahin çalımı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer için 3 ismi yönetime iletti. O isimlerin arasında Fenerbahçe'nin de kadroya katmak istediği Nuri Şahin de yer alıyor.

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Salgın nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer listesini hazırlayan Fatih Terim; Enes Ünal, Nuri Şahin ve Umut Meraş'ı yönetime iletti.

Temasa geçildi

Takvim'in haberine göre; Yönetim hemen çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin'in menajeriyle temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptı.

Cimbom, Enes Ünal ve Umut Meraş için de kiralama formülünü devreye sokmayı hedefliyor. Hem Villarreal hem de Le Havre ile pazarlıklar kısa sürede başlayacak.

Fatih Terim'in de transferde bizzat devreye girerek 3 futbolcu ile görüşme yaptığı öğrenildi. Umut Meraş'ın ismi Beşiktaş, Enes Ünal'in ismi F.Bahçe ile de anılıyor.

Oğulcan beklemede

G.Saray Rize'yle sözleşmesi bitecek olan Oğulcan Çağlayan ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak diğer transferlerin durumuna göre genç yıldız için karar verilecek.

Fenerbahçe Nuri Şahin'de ısrarcı

Nuri Şahin'den hem saha içi hem de saha dışında yararlanmak isteyen Fenerbahçe yönetimi de Nuri Şahin'in transferine büyük önem veriyor. Şahin ile uzun vadeli planlar yapan Fenerbahçe, Galatasaray ile çıkan transfer savaşını kazanması durumunda 31 yaşındaki futbolcunun jübilesini de sarı-lacivertli formayla yaptıracak.

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