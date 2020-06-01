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MEB: Özel okullar 15 Ağustos'tan sonra en az 3 hafta telafi eğitimi yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı son dakika açıklama ile özel okulların. 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak şartıyla 3 hafta yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.

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Milli Eğitim bakanlığı normalleşme adımları çerçevesinde son dakika açıklamalar yaptı. Buna göre, "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak..."

"Özel öğretim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabilecek." denilen MEB açıklamasında, "Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de eğitimlere 15 Haziran'dan itibaren başlayabilecek." ifadeleri kullanıldı...

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