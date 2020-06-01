Barış Çakan kimdir aslen nereli Kürtçe müzik iddiası çok vahim

Ankara Etimesgut'ta dün yaşanan olay bugün gündem oldu Barış Çakan twitter'da TT listesine girdi. 20 yaşındaki Barış Çakan dün akşam çıkan kavgada göğsünden bıçaklaranarak öldürüldü. İddialara göre Barış Çakan Kürtçe müzik dinlediği için öldüldü. Peki Kürtçe müzik işinin aslı nedir? Barış Çakan kimdir, aslen nereli?

Abone ol

ANKARA'dan dün akşam gelen haber gündem oldu. Etimesgut’ta 20 yaşındaki Barış Çakan isimli bir genç, dün akşam saatlerinde çıkan bir tartışma sonrası göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Bugün bazı haber sitelerinde Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü yönünde iddialar ortaya atıldı.

Olay Twitter gündeminin ilk sıralarına oturdu. Ankara Valiliği iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken İçişleri Bakanlığı Sözcüsü de Barış Çakan'ın Kürtçe müzik nedeniyle değil ezan sırasında yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardığı için öldürüldüğünü söyledi.

Göğsünden bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan 20 yaşında ve Ağrı Patnoslu

Dün akşam haber sitelerine düşen olay şöyle gelişti...

"Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla parkta oturmak için evden çıkan 20 yaşındaki Barış Çakan, Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu kalbinden bıçaklanan Çakan olay yerinde vefat etti. Üç saldırganın ise gözaltına alındığı öğrenildi. Ağrı Patnos’lu Barış Çakan’ın kuzeni Doğan Çakan, daha önce Kürtçe müzik dinledikleri için kendilerinin de saldırıya maruz kaldığını belirtti."

Ankara Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması:

"İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine, şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir. Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikardır."