Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ardından bir parti daha kuruluyor!

Türkiye'de erken seçim tartışmaları devam ederken yeni partiler de peş peşe kurulmaya başlandı. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ardından Türk siyasi arenasına bir parti daha katılıyor.

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CHP'den istifa ederek eski partisine büyük eleştiriler getiren Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı.Öztürk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle kurulması ertelenen yeni partiyi Temmuz ayında kuracaklarını söyledi.

İşte Yılmaz'ın Biz10 Tv'deki açıklamaları:

Biz normalde Mart sonu partiyi açıklayacaktık. Ancak koronavirüs nedeniyle erteledik. Partimiz koronavirüs gölgesine düşmesin diye evden çalışmalarımızı sürdürerek "Temmuz ayında partiyi duyuralım" dedik.Parti çalışmalarımız sona ermiş durumda. Temmuz ayında kuruyoruz.

Sürpriz isimler bulunuyor

Son birkaç toplantı yapacağız. İsim, logo, kurucular vs. bunları konuşacağız. Partide tanınmış isimler var. Sürpriz isimler bulunuyor. Hiç siyasi arenada olmayan kişiler de bulunuyor. Kurduğumuz da zaten bu isimleri göreceksiniz.