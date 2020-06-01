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Barış Çakan Kürtçe müzik olayının gerçeği nedir? Kaos planı herkes hazır olsun

ANKARA'da 20 yaşındaki Barış Çakan'ın bir kavgada öldürülmesi Kürtçe müzik dinlediği denilerek servis edildi. Barış Çakan olayı twitterda TT listesine girerken, HDP başta olmak üzere bir çok kişi bu yalanı pompaladı. Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için değil, yüksek sesle ezan okunurken müzik dinleyen bir kişiyi uyardığı için öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Ankara Etimesgut’ta 20 yaşındaki Barış Çakan isimli bir genç, dün akşam saatlerinde çıkan bir tartışma sonrası göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Bugün bazı haber siteleriyle twitterda HDP'nin resmi sitesinden Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü  şeklinde gündeme taşındı. 

Gerçek bambaşka çıktı

Olay gündemin ilk sırasına otururken, Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklama ile gerçekler ortaya çıktı. Barış Çakan'ın Kürtçe müzik nedeniyle değil ezan sırasında yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardığı için öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Provakasyona başladılar, ünlü isimler de var
Valiliğin ve İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya rağmen, Barış Çakan olayı twitterda 'Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' şeklinde lanse edilmeye devam ediyor. Bunu yapanlar ise HDP resmi twitter hesabı başka olmak üzere tanınmış simalardan oluşuyor. Türkücü Ferhat Tunç, dizi oyuncusu Mert Fırat, gazeteci Banu Güven ve Ece Temelkuran bu isimlerden bazıları... 

Nedim Şener dün akşam söylemişti : Herkes hazır olsun

Gazeteci Nedim Şener, dün gece Habertürk'te yayınlanan programda yeni bir oyunun sahneleneceğini haber vermişti. 'Türkiye'de bir iç kaos yaratılmak istendiğini' belirten Nedim Şener şunları söyledi:
-Belli süreçler Türkiye'de tetiklenmeye başlandı. Herkes hazır olsun. Alarm zilleri çalıyor. 

Kaos planlıyorlar
Nedim Şener, attığı son twitter mesajında da Barış Çakan olayıyla kaos yaratılmak istendiğine dikkat çekti. 

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