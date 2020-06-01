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Yeni kimlik kartlarıyla para çekme dönemi başladı bakın hangi ATM'lerde geçiyor

Geçtiğimiz yıllarda hayatımıza giren ve birçok alanda kolaylıklar sunan yeni çipli kimlik kartının para çekme özelliği aktif hale getirildi. Sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini alacak vatandaşlar, işlemlerini PTT ATM'lerinden çipli TC kimlik kartlarıyla yapabilecek.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini almaya hak kazanan vatandaşların, PTT iş yerlerine gitmesine gerek olmayacak. Vatandaşlar, PTT ATM'lerinden ödemelerini kolaylıkla alabilecek.

Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek uygulamayla, PTT'de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar, çipli TC kimlik kartları ve nüfus müdürlüklerinden kimliklerini teslim alırken kendilerine verilen şifrelerle ATM'lerden giriş yaparak hesaplarına yatırılan ödemeleri temin edebilecek.

Ödeme tarihleri vatandaşların cep telefonuna gönderilecek

Şifresini hatırlamayan vatandaşlar, işlemlerini PTT iş yerlerinden de gerçekleştirebilecek. Ödeme tarihleri ise vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek SMS ile bildirilecek.

PTT AŞ, koronavirüs sürecinde vatandaşlara güvenli şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar ve çalışanların sağlığı için iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapılırken, ülke genelindeki 4 bine yakın PTT ATM'si düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

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