Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu yapma 2020

3 kamu bankası arasında yer alan Ziraat Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygun faiz oranıyla 6 ay sonra ödemeli 1000 TL ile 10000 TL arasında destek kredisi imkanı sunuyor. Peki Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru ve geri ödeme şartları neler?

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Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu yapma şartları son günlerde merak edilen başlıkları arasında. Ziraat Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygun faiz oranıyla 6 ay sonra ödemeli 1000 TL ile 10000 TL arasında destek kredisi imkanı sunuyor. 2020 Ziraat Bankası bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama ve faiz oranı

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada temel bireysel ihtiyaç kredisi başvuruları ilgili detaylar paylaşıldı. İşte o açıklama...

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi kullanabilirsiniz.

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER NELERDİR?

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşteriler

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.