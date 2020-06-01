İbrahim Kalın'dan koronavirüs uyarısı! Gevşersek...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından korona uyarısı yaptı. Kalın, bugün yeni normal döneme geçildiğini ancak salgınla mücadelenin bitmediğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından bugün itibariyle başlayan yeni normale ilişkin paylaşım yaptı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yeni normal döneme geçiyoruz. Salgınla mücadele bitmedi. Gevşersek, rehavete kapılırsak salgın yayılabilir. Bu yüzden maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edelim. Bugüne kadar iyi getirdik. Başarımıza gölge düşürmeyelim" dedi.