İbrahim Kalın'dan koronavirüs uyarısı! Gevşersek...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından korona uyarısı yaptı. Kalın, bugün yeni normal döneme geçildiğini ancak salgınla mücadelenin bitmediğini vurguladı.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından bugün itibariyle başlayan yeni normale ilişkin paylaşım yaptı.
Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yeni normal döneme geçiyoruz. Salgınla mücadele bitmedi. Gevşersek, rehavete kapılırsak salgın yayılabilir. Bu yüzden maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edelim. Bugüne kadar iyi getirdik. Başarımıza gölge düşürmeyelim" dedi.
Bugün YENİ NORMAL döneme geçiyoruz. Salgınla mücadele bitmedi. Gevşersek, rehavete kapılırsak salgın yayılabilir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 1, 2020
Bu yüzden
MASKE
MESAFE
TEMİZLİK
kurallarına riayet edelim.
Bugüne kadar iyi getirdik. Başarımıza gölge düşürmeyelim.
#MaskeyeDevam
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Korona sonrası yazın yeni felaket kapıda! Dünya meteoroloji örgütü uyardı