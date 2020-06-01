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Trabzon'da ölüm çay bahçesinde geldi 4 çocuk yetim kaldı

TRABZON’da çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada yılanın ısırdığı, bir eğitim merkezinde müdür yardımcısı olan Recep Ali Düzenli (43) tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

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Dernekpazarı'na bağlı Gülen Mahallesi'ndeki çay bahçesinde dün temizlik yapan Recep Ali Düzenli’yi talihsiz bir şekilde yılan ısırdı. 

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Düzenli, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Düzenli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Ali Düzenli'nin, Trabzon Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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