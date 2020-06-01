Kars'ta kaybolan zihinsel engelli Erhan Mehmetoğlu bulundu

KARS'ın merkeze bağlı Ölçülü köyünde evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Erhan Mehmetoğlu bulunması için 300 kişilik ekip havadan ve karadan arama çalışmasını sürdürdü.

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Kars'ta önceki gün öğle saatlerinde evinden ayrılan zihinsel engelli genç bulundu.

Kars merkeze bağlı Ölçülü köyündeki evinden önceki gün öğle saatlerinde ayrılan 32 yaşındaki Erhan Mehmetoğlu jandarma ekiplerince bulundu.

Jandarma, AFAD ve UMKE ve köylülerin gece saat 01.00’e kadar aradığı ancak bir türlü bulamadığı Erhan Mehmetoğlu jandarma ekiplerince Yalınkaya Köyü’nde bulundu. Jandarma ekiplerince bulunan Erhan Mehmetoğlu sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mehmetoğlu Ölçülü Köyü’ndeki ailesine teslim edileceği bildirildi.

"Daha önce 2 sefer kaçıp Kars'a gitmişti"

Baba Hayrettin Mehmetoğlu, tüm ekiplerin seferber olduğunu ifade ederek "Bugün aramalar aralıksız devam etti, oğlum engelli, çıktı gitti, kalp krizi mi geçirdi, öldü mü sağ mı bilmiyoruz, 24 saattir arıyoruz. Daha önce 2 sefer kaçıp Kars'a gitmişti, gidip getirmiştik. Evden, danaları gittikleri bölgeden geri çevirmek için ayrıldı bir daha görmedik." dedi.