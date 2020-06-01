Engin Ardıç: Başörtülü kızları kovucak çarşafları yırtıp sakalları yolacaklar

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Kemalistlerin iktidara gelmesi durumunda "Başı örtülü kızları üniversiteden kovacaklar, çarşafları yırtacaklar, sakalları yolacaklar" iddiasında bulundu.

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Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın bugünkü CHP yazısı olay olacak. 'Velev ki geldiler' başlıklı bugünkü yazısında 'Kemalistlerin iktidara gelmeleri halinde apışıp kalacaklarını' iddia eden Engin Ardıç, "Ne yapacaklar? Kemalist bir program mı uygulayacaklar? Yani başı örtülü kızları üniversiteden kovacaklar, çarşafları yırtacaklar, sakalları yolacaklar" ifadelerine yer verdi. İşte Engin Ardıç'ın yazısının dikkat çeken bölümleri...

Kendilerini büyük bir belanın içinde bulacaklar

- Bunlar da şimdi "Tayyip Erdoğan'dan bir kurtulalım, gerisi kolay" havasındalar. Umarım bunlar da Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkılmaya götürmezler.

Tayyip Erdoğan iktidardan giderse Kemalistler kendilerini büyük bir belanın tam göbeğinde bulurlar. Apışıp kalırlar. Başlarında bir önder de yoktur, üçüncü sınıf kasaba politikacıları vardır.

Başörtülü kızları üniversiteden kovacaklar

Ne yapacaklar? Kemalist bir program mı uygulayacaklar?

Yani başı örtülü kızları üniversiteden kovacaklar, çarşafları yırtacaklar, sakalları yolacaklar, devlet dairelerini de başı örtülülerden temizleyecekler, başka?

Tayyip Erdoğan kralını yapıyor

Devlete, özellikle yargıya kendi adamlarını yerleştirecekler, başka?

Emperyalizme mi karşı çıkacaklar? Tayyip Erdoğan "kralını" yapıyor.

Yoksa Amerikan politikasına boyun mu eğecekler? Nerede kaldı Kemalizm?

Somut bir kalkınma programları var mıdır? Yoktur.

Daha doğrusu, kalkınma yolunda epey ilerlemiş ülkeyi "daha da ileri götürme" projeleri var mıdır? Yoktur.

İstanbul Havalimanı'nı kapatıp, Beştepe'yi yıkacaklar

İstanbul Havaalanı'nı kapatacaklar, Beştepe Külliyesi'ni yıkacaklar ya da bir üniversiteye devredecekler, üçüncü köprüye de ıspanak ekecekler, başka?

FETÖ tutuklularını, Kürt ayrılıkçılarını ve bunları destekleyen gazetecileri serbest bırakırlarsa kendi kendileriyle çelişkiye düşmüş olmayacaklar mıdır?

"Köy Enstitüleri'ni açacağız" desinler de düşüp bayılalım.