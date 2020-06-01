HABER /  MEDYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Engin Ardıç: Başörtülü kızları kovucak çarşafları yırtıp sakalları yolacaklar

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Kemalistlerin iktidara gelmesi durumunda "Başı örtülü kızları üniversiteden kovacaklar, çarşafları yırtacaklar, sakalları yolacaklar" iddiasında bulundu.

Abone ol

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın bugünkü CHP yazısı olay olacak. 'Velev ki geldiler' başlıklı bugünkü yazısında 'Kemalistlerin iktidara gelmeleri halinde apışıp kalacaklarını' iddia eden Engin Ardıç, "Ne yapacaklar? Kemalist bir program mı uygulayacaklar? Yani başı örtülü kızları üniversiteden kovacaklar, çarşafları yırtacaklar, sakalları yolacaklar" ifadelerine yer verdi. İşte Engin Ardıç'ın yazısının dikkat çeken bölümleri...

Kendilerini büyük bir belanın içinde bulacaklar

- Bunlar da şimdi "Tayyip Erdoğan'dan bir kurtulalım, gerisi kolay" havasındalar. Umarım bunlar da Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkılmaya götürmezler.
Tayyip Erdoğan iktidardan giderse Kemalistler kendilerini büyük bir belanın tam göbeğinde bulurlar. Apışıp kalırlar. Başlarında bir önder de yoktur, üçüncü sınıf kasaba politikacıları vardır.

Başörtülü kızları üniversiteden kovacaklar

Ne yapacaklar? Kemalist bir program mı uygulayacaklar?
Yani başı örtülü kızları üniversiteden kovacaklar, çarşafları yırtacaklar, sakalları yolacaklar, devlet dairelerini de başı örtülülerden temizleyecekler, başka?

Tayyip Erdoğan kralını yapıyor

Devlete, özellikle yargıya kendi adamlarını yerleştirecekler, başka?
Emperyalizme mi karşı çıkacaklar? Tayyip Erdoğan "kralını" yapıyor.
Yoksa Amerikan politikasına boyun mu eğecekler? Nerede kaldı Kemalizm?
Somut bir kalkınma programları var mıdır? Yoktur.
Daha doğrusu, kalkınma yolunda epey ilerlemiş ülkeyi "daha da ileri götürme" projeleri var mıdır? Yoktur.

İstanbul Havalimanı'nı kapatıp, Beştepe'yi yıkacaklar

İstanbul Havaalanı'nı kapatacaklar, Beştepe Külliyesi'ni yıkacaklar ya da bir üniversiteye devredecekler, üçüncü köprüye de ıspanak ekecekler, başka?
FETÖ tutuklularını, Kürt ayrılıkçılarını ve bunları destekleyen gazetecileri serbest bırakırlarsa kendi kendileriyle çelişkiye düşmüş olmayacaklar mıdır?
"Köy Enstitüleri'ni açacağız" desinler de düşüp bayılalım.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İkinci dalga ekim ayı gibi gelebilir! İBB Bilim Kurulu'ndan flaş uyarı
Nedim Şener'den kaos uyarısı! Belli süreçler tetiklenmeye başlandı hazır olun
İzmit'te korkunç olay! 10 yaşındaki çocuğu vurdu teyzesini alıp kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 günde 3 kritik toplantı!
Dilek hemşireden acı haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Normalleşme süreci resmen başladı 15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi
ÖNCEKİ HABERLER
Ceyda Ateş kaç yaşında kiminle evli Ceyda Ateş'in eşi kimdir?
Ozan Kabak: Fenerbahçe'de oymamam
Bugün şevval ayının kaçı 6 günlük şevval orucu hangi gün tutulur?
Diyarbakır'ın Kayapınar'da 1 kişi 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı!
ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Antifa' için terörist ifadesi
İlker Karakaş kimdir dansları olay İlker Karakaş nereli yaşı kaç?
Yorumlar 5 yorum