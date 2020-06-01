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Ozan Kabak: Fenerbahçe'de oymamam

Bundesliga ekibi Schalke'de forma giyen Ozan Kabak, bir gün Fenerbahçe forması giyme ihtimalinin olmadığını söyledi.

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Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılıların, Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak, Alman ekibinde gösterdiği performansla da dikkat çekmiş ve bu sezon başında Schalke'ye transfer olmuştu.

20 yaşındaki başarılı savunmacı, gazeteci Ayşe Arman'a futbol hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Seyirci olmayınca antreman maçı gibi'' 

Koronavirüs nedeniyle karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanmasıyla ilgili konuşan 20 yaşındaki futbolcu, ''Son 4 maçtır galibiyet alamadık. Çok üzüldük. Seyirci olmayınca, antrenman maçı gibi oluyor. Bizim maçlarımıza 62 bin taraftar geliyor her hafta ama olmayınca hiç heyecanı kalmıyor, bizi iten bir güç olmuyor. Zamanla alışacağız.'' şeklinde konuştu.

''Fatih Terim size güvendiyse...''

Sarı-kırmızılı ekipte A takıma çıktığı ilk dönemden de bahseden Ozan Kabak, ''Son 4 maçtır galibiyet alamadık. Çok üzüldük. Seyirci olmayınca, antrenman maçı gibi oluyor. Bizim maçlarımıza 62 bin taraftar geliyor her hafta ama olmayınca hiç heyecanı kalmıyor, bizi iten bir güç olmuyor. Zamanla alışacağız.'' dedi.

''Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok''

Bir gün Fenerbahçe forması giyme ihtimalinin olup olmamasının sorulması üzerine ise Ozan Kabak, ''Ben Galatasaraylıyım, bir gün Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok.'' ifadelerini kullandı.

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