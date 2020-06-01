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Dimetoka’da tarihi camide Yunan provokasyonu

Yunanistan'n Edirne sınırının karşısındaki Dimetoka kentinde, ibadete kapalı bulunan tarihi Çelebi Mehmet Camii'nin minaresine Yunanistan bayrağı asıldı.

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin karşısında bulunan Yunanistan’ın Dimetoka kentinde bulunan ve restore edilmeyi bekleyen, ibadete kapalı 579 yıllık tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin minaresine önceki gece kimliği belirsiz kişiler tarafından Yunan bayrağı asıldı. Sabah bayrağın asıldığını fark edenlerin uyarısı ile belediye yetkilileri, Yunan bayrağını minareden indirdi.

Avrupa'daki en eski Osmanlı camisi
Avrupa’daki en eski Osmanlı camisi olarak bilinen Çelebi Sultan Mehmet Camii, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası’nın listesinde koruma altına alınmıştı.

Belediye başkanı: Cuma akşamı yoktu
Dimetoka Belediye Başkanı Ramilos Haciyannoğlu, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, bayrağın cuma akşamı minarede bulunmadığını belirterek, olayın cumartesi ya da sabaha karşı yaşandığını kaydetti.

Soruşturma başlatıldı
Haciyannoğlu, bayrağın fark edilmesi üzerine indirildiğini, polisin de olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

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