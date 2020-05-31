Yunanistan göçmenlere karşı sınıra 200 kilometrelik bariyer çekiyor

Yunanistan’ın Türkiye’den olası yeni bir sığınmacı akınına karşı önlemlerini artırdığı bildirildi. Atina hükumetinin sınır hattı olan Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafına toplam 208 kilometrelik bir bariyer kurma hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

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Yunanistan hükumeti, Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin kendi tarafındaki bariyerleri genişletme kararı aldığını duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan medyasından Realnews gazetesine yaptığı açıklamada; Türkiye’den olası bir göç dalgasına karşı yeni hazırlık içinde olduklarını belirtti.

Dendias, "Sınırımızı korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüz tüm önlemleri alıyoruz" diye konuştu.

26 kilometrelik çit kuruluyor

Yunan medyası ise Atina hükumetinin, Meriç Nehri’nin farklı noktalarında yaklaşık 26 kilometrelik bir çit kuracağını ve Atina'nın toplam 208 kilometrelik bir bariyer oluşturmayı planladığını aktardı.

Öte yandan; sınır hattının kuzeyinde halihazırda 12 kilometrelik bir çit bulunuyor.