HABER /  SPOR
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

Formula 1 takımı Renault'tan Fernando Alonso'ya yeşil ışık

Anadolu Ajansı

Formula 1 takımlarından Renault Takım Direktörü Cyril Abiteboul, Fernando Alonso'nun sezon sonunda takımdan ayrılacak Daniel Ricciardo’nun yerine gelecek isimler arasında olabileceğini söyledi.

Abone ol

RMC radyosuna konuşan Formula 1 takımlarından Renault Takım Direktörü Cyril Abiteboul; Ferrari ve McLaren gibi yeni pilot bulma konusunda aceleci olmayacaklarını belitti.

Harika genç pilotlara sahip olduklarını dile getiren Abiteboul, "Şu anda bir çok pilot var. Gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan iyi pilotlar var. Fernando Alonso'da seçeneklerimizden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Abiteboul, daha yeni sezon başlamadan gelecek yıl için pilotlarla anlaşma yapmayı garip bulduğunu sözlerine ekledi.

38 yaşındaki İspanyol pilotun Formula 1'e dönüş ihtimalini değerlendiren Renault takım direktörü, "Çok güçlü olurdu. Özellikle iyi bir arabayla çok daha hızlı ve güçlü dönebilirdi. Fernando'nun dönüşü Formula 1 için çok değerli olurdu" yorumunu yaptı.

Renault ekibiyle 2005 ve 2006 yıllarında şampiyonluğa ulaşan Alonso, 2018 yılında Formula 1'e veda etmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı: 9 bin 877 kişiye cezai işlem uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (31 Mayıs Pazar)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak
Bakan Albayrak: Ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni bir dalga beklemiyorum
Yüzde 35 küçülen Fenerbahçe'den bir gün içinde 10 transfer
ÖNCEKİ HABERLER
ABD karıştı Trump terör örgütü ilan edecek
Avusturalya'da İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in gizli saray mektupları kamuya açılacak
İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın sözde sorumlusuyla birlikte 3 terörist öldürüldü
Libya Ordusu Trablus Havalimanı'nı almak için ilerliyor
Kemal Kılıçdaroğlu 1 günde 3 tekzip yayınlayan Cumhuriyet'i böyle savundu
Melike Öcalan kaç yaşında evli mi Melike Öcalan kimdir, nereli?
Yorumlar