HABER /  HAVA DURUMU
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

Meteoroloji'den İstanbul için 3 günlük acil uyarı geldi!

İSTANBUL'da güneşli hava sizi kandırmasın. Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre, İstanbul'da önümüzdeki üç gün havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre ülke genelinde gece yarısından itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması bekleniyor. Ayrıca Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de minibüslere yüzde 25 zam yapıldı
Atatürk Havaalanı'nda yapılan salgın hastanesi açıldı! Erdoğan'dan flaş mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan karantinayı nasıl geçirdi İbrahim Kalın anlattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifanın perde arkasını ilk kez açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Dilek Hemşire yaşıyor!
Son dakika Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden saldırgan yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
AÖL sınav tarihleri 2020 netleşti Açıkl ise sınavı ne zaman?
47 yaşındaki Jan Koller 15 gol attı
Bakanlık açıkladı: 12 terörist sınır dışı edildi
Çin yörüngeye yeni teknoloji deney uyduları gönderdi
65 yaş üstü sokağa çıkma ii znsaati kaçta bitiyor-kaça kadar?
65 yaş üstü sokağa çıkma saati kaçta başlıyor, kaç saat?
Yorumlar