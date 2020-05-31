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Çin yörüngeye yeni teknoloji deney uyduları gönderdi

Çin, yörüngeye iki yeni teknoloji deney uydusu gönderdi. Uyduların, Dünya gözlem teknoloji deneyi için kullanılacağı belirtildi.

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Xinhua ajansının haberine göre, uydular yerel saatle 04.13'te Çin'in güneybatısında Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-11 roketiyle yörüngeye gönderildi. 

Uyduların, Dünya gözlem teknoloji deneyi için kullanılacağı belirtildi.

Çin'in 5 Mayıs'ta Haynan Adası kıyısındaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-5B roketiyle yörüngeye gönderdiği insansız deneysel uzay aracı, 8 Mayıs'ta İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfıng bölgesine başarıyla iniş yapmıştı.

Uzay aracında astronotların taşınması için geliştirilen kapsülün hasar görmediği bildirilmişti.

Deneysel görev sırasında geminin atmosfere girişi ve kontrolü, ısınma durumu, çoklu paraşütlerin kullanımına ilişkin gözlemler yapılmıştı.

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