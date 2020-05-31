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65 yaş üstü sokağa çıkma ii znsaati kaçta bitiyor-kaça kadar?

Normalleşme süreci 1 Haziran'dan itibaren başlıyor fakat 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların yasakları devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlar pazar günü belirli saatlerlde sokağa çıkabilecekler. Bugün yani 31 Mayıs pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14.00-20.00 arasında maske takarak sokağa çıkabilecekler.

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65 yaş üstü sokağa çıkma saati kaç, bugün 65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman sokağa çıkacak araştırması başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar yaklaşık 3 aydır belirli gün ve saatler dışında evinden çıkamıyor. Bu yasak bir süre daha devam edecek. Bugün 65 yaş üstü vatandaşlar yine sokağa çıkabilecekler. 14.00-20.00 arasında 65 yaş üstü vatandaşlar maske takarak, sosyal mesafeyi koruyarak ve yürüme mesafesini koruyarak sokağa çıkabilecekler. 

65 YAŞ ÜST SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.”

Yani 65 yaş üstü vatandaşları bugün 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.

Ayrıca 1 Haziran'dan sonra işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.

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