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Al Nasr Maicon'un bonservisini istiyor bakın kaç para teklif edecekler

2021 yılına kadar bonservisi Galatasaray'da olan Maicon için Arap ekibi Al Nasr, sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Arapların, Brezilyalı için teklifi 3 milyon euro oldu.

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Galatasaray, 2017 yılında takıma katılan Brezilyalı futbolcu Maicon'u 1.5 yıllığına kiralık olarak Arap ekibi Al Nasr'a göndermişti.

Sezon sonunda Arap ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı için sarı-kırmızılı takımın kapısı çalındı.

Bonservisini istiyorlar 

31 yaşındaki tecrübeli savunmacının bonservisini almak isteyen Al Nasr yetkilileri, harekete geçti.

Arap ekibinin, Galatasaray'a Maicon için teklifinin 3 milyon euro olduğu ve sarı-kırmızılıların da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

Tarafların, transfer konusunda yakın bir zamanda el sıkışması bekleniyor.

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