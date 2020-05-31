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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Dilek Hemşire yaşıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşire Dilek Akçabelen'in hayatta olduğunu, mücadelesinin sürdüğünü açıkladı.

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Twitter hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşire Dilek Akçabelen'in vefat ettiği haberlerinin doğru olmadığını, durumunun ciddi olduğunu ama hayatta olduğunu açıkladı.

Bakan Koca'nın tweet'i şöyle:

"DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19’a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR." 

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