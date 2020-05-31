HABER /  GÜNCEL
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

65 yaş üstü sokağa çıkma saat kaçta başlıyor ne zaman bitiyor?

Normalleşme süreci 1 Haziran'dan itibaren başlıyor fakat 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların yasakları devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlar pazar günü belirli saatlerlde sokağa çıkabilecekler. Bugün yani 31 Mayıs pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14.00-20.00 arasında maske takarak sokağa çıkabilecekler.

Abone ol

65 yaş üstü sokağa çıkma saati kaç, bugün 65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman sokağa çıkacak araştırması başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar yaklaşık 3 aydır belirli gün ve saatler dışında evinden çıkamıyor. Bu yasak bir süre daha devam edecek. Bugün 65 yaş üstü vatandaşlar yine sokağa çıkabilecekler. 14.00-20.00 arasında 65 yaş üstü vatandaşlar maske takarak, sosyal mesafeyi koruyarak ve yürüme mesafesini koruyarak sokağa çıkabilecekler. 

65 YAŞ ÜST SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.”

Yani 65 yaş üstü vatandaşları bugün 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.

Ayrıca 1 Haziran'dan sonra işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Fatih Tank herkesin merak ettiği koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
Son dakika kışlalarda terhisler başladı! 66 bin asker evlerine dönüyor
ABD'den büyük övgü! Türkiye büyük bir fark yarattı
Normalleşme adımlarından sonra salgın başa döner mi ? Bilim Kurulu üyesi Özlü yanıtladı
Barolara ayar verecek düzenleme Meclis'e geliyor! Hükümet düğmeye bastı
Kamu kurumlarında kimler idari izinli sayılacak? İşte o hastalıkların listesi
ÖNCEKİ HABERLER
Melike Öcalan evli mi kaç yaşında? Melike Öcalan son hali nasıl?
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Açık öğretim sınavları ertelendi işte yeni tarih
Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Gezi Parkı’ mesajı: Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum
Melike Öcalan kaç yaşında evli mi Melike Öcalan kimdir, nereli?
Bursa'da ilginç olay! 500 lirayla intihardan vazgeçti, 3 bin 150 lira ceza yedi
Bayrampaşa cuma namazı kılınacak camiler hangisi?
Yorumlar