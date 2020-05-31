Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Gezi Parkı’ mesajı: Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı eylemlerinin yedinci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, 'Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum' dedi.

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Gezi Parkı eylemlerinin yedinci yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Şeyh Edebali'nin “Ey Oğul” seslenişi yöneticiler için anlamlı bir kılavuzdur. Kılavuzun şaştığı zamanlar oldu. Şehrin yeşiline ve demokrasisine saygı göstermeyenlere karşı milyonların derin bir nefes alışı oldu Gezi. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum. #Gezi7yaşında”