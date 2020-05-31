Türkiye'nin Nietzsche'si yazar, şair, felsefeci Oruç Aruoba vefat etti...

Nietzsche ile özdeşleştirilmiş düşünür, yazar, şair Oruç Aruoba 72 yaşında hayata veda etti.

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Oruç Aruoba 72 yaşında hayata veda etti. Akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair, çevirmen ve felsefeci olarak devam eden Oruç Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleri oldukça başarılı bir şekilde kaleme almış ve Nietzsche ile özdeşleştirilmiş bir düşünürdü.

İle, Uzak, Yakın, Yürüme, De ki İşte, Tümceler, Ne ki Hiç yazarın önemli kitaplarındandır. Hume, Rilke, Wittgenstein, Nietzsche, Von Hentig, Başo ve Celan’ın Türkçe’ye çevirerek, literatüre kazandıran Aruoba, özgün bir dille yazdığı haiku (Japon tarzı kısa şiir) tarzındaki şiirleriyle de geniş kitlelere ulaştı…