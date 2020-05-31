İşte milletvekili transferlerini engelleme planı! 3 senaryo hazır

AK Parti ve MHP'nin milletvekili transferlerini engellemek için yaptıkları çalışmada 3 formül üzerinde duruluyor. Seçimden sonra Meclis'te gruplar kurulacak.... Milletvekili partisinden istifa ederek sadece bir kez parti değiştirebilecek... Bir parti, seçimlere en az 6 ay varken grup kurarsa seçime katılabilecek....

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TBMM Salı günü, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalara, siyasi tartışmalarla başlayacak. En çok merak edilen ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği milletvekili transferine yönelik değişiklikler oldu. AK Parti ve MHP yöneticilerinin ‘milletvekili transferini engelleme’ çalışmalarında formüller tartışılıyor. Çalışmalar sırasında özellikle Avrupa ülkelerindeki uygulamalara bakıldığı ve bu uygulamalarla ilgili alternatiflerin çıkartıldığı öğrenildi.

Avrupa sistemleri taranıyor

Batı ülkelerine ilişkin bazı örneklerde, seçimden sonra parti gruplarının oluşması için milletvekillerine bir kaç aylık bir süre veriliyor. O süre içinde milletvekilleri hangi parti grubuna katılacağına karar veriyor. Gruplar oluştuktan sonra da bir daha yeni gruplar kurulamıyor. Tartışılan örnekler arasında şunlar bulunuyor:

İşte masadaki 3 öneri...

- Seçimlerden sonra grupların oluşması için süre verilecek. Bu süre içinde kurulan gruplar seçime kadar gidecek. Yeni grup kurulamayacak.

- Milletvekilleri partisinden istifa edip bağımsız kaldıktan sonra sadece bir kez parti değiştirme hakkı verilecek. Parti değiştirdikten sonra tekrar istifa ederse, bağımsız olarak yoluna devam edecek.

- Bir parti, seçimlere en az 6 ay varken grup kurarsa seçime katılabilecek.

AK Parti ve MHP yönetimlerine iletildi

Olasılıkların araştırıldığı çalışma AK Parti’de sürerken, bazı milletvekillerinin bu çalışmanın sorun yaratacağına ilişkin görüşlerini parti yönetimine ilettiği öğrenildi. Anayasayla güvence altına alınmış bazı hakların, yasal düzenlemeyle engellenmesinin doğru olmadığı, bu tür yasal düzenlemenin daha çok engellenen kişilerin işine yaradığı şeklindeki görüşler iletildiği belirtildi.