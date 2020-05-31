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Konya'da poşet içerisinde toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

KONYA'nın Yunak ilçesinde, toprağa gömülü halde poşet içerisinde 2- 3 yaşlarında çocuk cesedi bulundu.

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Yunak'ta Bayatkolu Dağı eteklerinde akşam saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, topraktaki tümseği fark etti. Vatandaşlar, yaptıkları incelemede toprağa gömü poşet içerisinde ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine jandarma ekiplerine haber verildi.

Ceset 2-3 yaşlarındaki bir çocuğa ait

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 2- 3 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu belirlendi. Ceset, ekiplerin olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından otopsi için Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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