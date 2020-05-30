Diyarbakır'da polisimizi şehit eden zanlının kimliği belirlendi

Dur ihtarına uymayan şüpheli tarafından silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde, Atakan Arslan isimli polis memuru, A.P. isimli şüpheli şahsa 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan şahıs ise kaçmaya çalışarak, polise ateş açtı. Polis memuru Atakan Arslan, açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Kurtarılamadı

Yaralanan polis memuru, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şehit olan polis memurunun cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken polislere ateş açtı

Saldırgan aranıyor

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis özel harekat ekiplerinin saldırganın yakalanması için başlattığı geniş kapsamlı operasyon ise devam ediyor. Operasyonlara helikopterle de havadan destek veriliyor.

Valilik açıklama yaptı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde bugün saat 15.00 sıralarında, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaştığı belirtildi. Açıklamada, “Polis ekibimizin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaşması esnasında, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru meslektaşımız Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan meslektaşımıza yüce Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.