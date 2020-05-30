HABER /  GÜNCEL
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

Bakan Kurum'dan Elazığ'daki müteahhide işini düzgün yap tepkisi

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde yapımı süren konutlardaki eksiklikleri fark ederek, firma müteahhidine, "İşini düzgün yapmayacaksan bırak" diyerek tepki gösterdi.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Mustafapaşa Mahallesi'nde yapımı devam konutlarda incelemeler yaptığı sırada gördüğü eksiklikler ve hatalar nedeniyle yüklenici firmanın müteahhidine ise tepki gösterdi.

"İşini düzgün yapmaya niyetin yoksa bırak"
Müteahhide uyarılarda bulunan Kurum, tepkisini şu sözlerle belirtti:

"Net bir şekilde söylüyorum ki, işini düzgün yapmaya niyetin varsa buyur yap ama yapmaya niyetin yoksa şurada bırak."

Bakan Kurum, müteahhide ayrıca inşaatta kot farkı bulunan alanın tekrar yapılması talimatını da verdi. Bir inşaatta sistemi düzgün kurarak işe başlayıp, aynı şekilde devam ettirmek gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, Elazığ'daki sürecin takipçisi olacağını belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dilek hemşireden acı haber! Koronaya yenildi
Burhan Kuzu'dan hanımağa 'Güniz Akkuş' açıklaması: GBT’sine bakacak değilim
1 Haziran sonrasına ilişkin olay açıklamalar! Bilim Kurulu Üyesi Prof. açıkladı
Ekrem İmamoğlu Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu doğruladı
Diyanet'ten 81 ile yazı gönderildi! Çav Bella skandalı sonrası camilerde 'aç-kapa' dönemi
Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstüne maske uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi
Mavi Marmara 10 yaşında
Beşiktaş tribünleri maket taraftarla dolduracak!
İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken araçlar havadan görüntülendi
Trabzonspor'da 3 imza! Sırada Sosa var
Bugün cuma namazı kılınacak camiler hangisi? İstanbul, Ankara camiler listesi
Yorumlar