"Dijital dönüşüm" iddiasına Ahmet Hakan'dan cevap

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Demirören Medya'nın dijital dönüşüm kararı aldığını, kurum bünyesindeki Hürriyet, Milliyet ve Posta'nın yayınlarına internet üzerinden devam edeceği iddialarını yalanlayarak, "Bunun tek harfi bile doğru değil. Hürriyet, son dönemde artan tirajıyla sektörün öncüsü durumunda." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Medyaradar'ın üst düzey kaynaklara dayandırarak hazırladığı haberde, Demirören Medya'nın dijital dönüşüm kararı aldığı iddia edildi.

Dijital dönüşüm iddiası

Habere göre kurum bünyesindeki gazetelerin tamamı, yani Hürriyet, Milliyet ve Posta artık sadece internet sitesi üzerinden devam edeceği belirtilirken, kararın alınmasında, artan kağıt maliyetleri ve evden çalışma düzenine geçişle dijital dönüşümün daha uygun olacağı fikrinin etkili olduğu ifade edildi.

Çalışanlara mühlet iddiası

Haberde bu kararın dün gerçekleştirilen yönetim toplantısında alındığı ve toplantı sonrasında, gazete binasında çalışanlara eşyalarını toplamaları için Perşembe gününe kadar mühlet verildiği iddia edildi.

"Tek harfi bile doğru değil"

Konu ile ilgili Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak iddiaları yalanladı. Ahmet Hakan yaptığı açıklamada, "Bunun tek harfi bile doğru değil... Hürriyet, son dönemde artan tirajıyla sektörün öncüsü durumunda... Sanırım bunun rahatsızlığı söz konusu..." ifadelerini kullandı.