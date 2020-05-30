Trabzonspor'da 3 imza! Sırada Sosa var

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Bordo mavili ekip Bilal Başaçıkoğlu ile Majid Hosseini'nin sözleşme uzatma opsiyonlarını kullandı. Ağaoğlu, kaptan Jose Sosa'nın da yeni sözleşme konusunda olumlu olduğunu söyledi.

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Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Joao Pereira'yla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da katıldı.

Ağaoğlu sözleşmeyle ilgili olarak, "Joao Pereira'nın sözleşmesi sona eriyordu, kendisiyle 1 yıl daha anlaştık. Yüksek aidiyeti var. Trabzon'u, Trabzonspor'u benimsemiş, önemli bir oyuncumuz. Joao Pereira ile kısa süren bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi futbolu Trabzonspor'da noktalamayı arzu ettiğini belirtti. Ücret konusunda kendisi bizi hiç üzmedi. Her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık" dedi.

Bilal ve Hosseini'nin sözleşmeleri uzatıldı

Trabzonspor, Bilal Başaçıkoğlu ve Majid Hosseini'nin sözleşmelerindeki opsiyon hakkını da kullandı. Ahmet Ağoğlu, Pereira'nın imza töreninde yeni anlaşmalarla ilgili olarak, "Bilal (Başaçıkoğlu) ve Majid'in (Hosseini) sözleşmesindeki opsiyon haklarını da kullandık, ikisi de önümüzdeki sezon bizimle yola devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Sosa ile devam sinyali

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaptan Jose Sosa için de umutlu konuşan Ağaoğlu, "Kaptanımız Sosa bizimle devam etmek istiyor. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil. Kaptan Sosa ile sürekli görüşüyoruz, açıkça ifade etmeliyim ki aramızda hiçbir finansal sorun yok. O da bizimle devam etmek istiyor. Hakkındaki spekülasyonlara herhalde bu sözlerle nokta koymuş oluyoruz" diye konuştu.