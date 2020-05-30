HABER /  SAĞLIK
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

Çin’den koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı yüzde 99 etkili olacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı Çin'de Sinovac şirketinin ve Çinli bilim insanlarının, yüzde 99 başarı oranına sahip olması beklenen koronavirüs (Covid-19) aşısı geliştirdikleri bildirildi. Aşının şu anda klinik denemelerde ikinci aşamada olduğu ifade edildi.

Abone ol

Çin merkezli Sinovac şirketi ve Çinli bilim insanlarının yüzde 99 oranında başarı olması beklenen koronavirüs aşısı geliştirdikleri duyuruldu. İngiliz medyası, aşının şu anda klinik deneylerde ikinci aşamada olduğu ve binden fazla kişinin gönüllü olarak klinik deneylerde yer aldığını bildirdi. Sinonav’ta çalışan bilim insanı Luo Baishan’ın, aşının yüzde 99 oranında başarı olacağından emin olduklarını söylediği aktarıldı.

Aşının adı coronavac

İngiliz medyasındaki habere göre, aşının adı ‘CoronaVac’ olarak belirlendi. Maymunlarda denenen aşının, maymunları koronavirüsten koruduğu öne sürüldü. Sinovac’ten yapılan açıklamada, “Sinovac Biyotek’te çalışan bilim insanları, toplamda 8 maymuna 2 farklı koronavirüs aşısı verdi. Yaklaşık 3 hafta sonra, maymunlar, koronavirüse neden olan SARS-CoV-2 virüsüne maruz bırakıldı. Maymunlardan hiçbiri enfeksiyon göstermedi” ifadeleri kullanıldı.

‘HALA İNSANLAR ÜZERİNDE DENENMESİ GEREKİYOR’

Sinavoc’ten yapılan açıklamada, maymunlarda elde edilen başarının ardından insanlarda da aşının denenmesi gerektiği ve 3 aşamalı olacağı aktarıldı. Ancak Sinovac, henüz bahsi geçen aşı hakkında tartışmak için çok erken olduğunu, bazı Avrupa ülkeleri ile temas halinde olduklarını bildirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sürücü kurslarına koronavirüs ayarı işte dikkat çeken yeni kurallar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstüne maske uyarısı
İmamoğlu haçı koparılan kiliseyi ziyaret etti: Dua edin bize
Diyarbakır'da dur ihtarına uymayıp polise ateş açtı: 1 şehit var
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıkladı 1 yıl içerisinde teslim edilecek
Haber Global'den yayını terkeden İnce'ye yanıt: Haberi vardı
Antalya'da arabasının değeri kadar para cezası yedi 'bizde her şey zevkine' dedi
ÖNCEKİ HABERLER
Siirt'te yakalanan teröristler gri kategorideymiş
Adalet Bakanı Gül'den Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin açıklama
Galatasaray YouTube kanalı Avrupa'da ilk 10'da
Vodafone Park'ta dezenfeksiyon çalışması
George Floyd'un boğarak öldüren polisin eşinin kararına sosyal medyadan destek yağdı
30 Mayıs cumartesi marketler saat kaçta açılıyor kaça kadar açık?
Yorumlar