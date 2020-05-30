Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstüne maske uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, yarın sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı

''Dışarıda maske kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak da o kadar önemli''

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda maske kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile. Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler" ifadesini kullandı.

65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler. pic.twitter.com/sUH1YCwjJf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2020

Dikkat çeken 3 önemli kural

Bir dönceki paylaşımında 3 önemli kurala dikkat çeken Koca, Fahrettin Koca, ''Maske + Sosyal Mesafe: İki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 m’de tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı.'' ifadelerini kullandı.