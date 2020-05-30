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TTB Başkanı Prof. Adıyaman'dan 1 Haziran uyarısı: Bütün illere virüsü taşıyacaklar

TÜRKİYE’de koronavirüs salgının devam ettiğini ama hiçbir şey olmamış gibi her şeyin eskiye döndüğünü söyleyen, Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, "İstanbul’dan bütün illere bu virüsü taşıyacaklar” uyarısı yaptı.

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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik ülke genelinde  uygulanan kısıtlamaların 1 Haziran itibariyle kaldırılmasına ilişkin dikkat çeken uyarılar yaptı.

"Her şey eskiye döndü"

Zeynel Lüle’nin hazırladığı Gün Ortası programında ‘Normalleşme’ kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Adıyaman, “Türkiye’de salgın devam ediyor ama hiçbir şey olmamış gibi her şey eskiye döndü. İstanbul’dan bütün illere bu virüsü taşıyacaklar” ifadelerini kullandı.

Öyle açıklamalar yapılıyor ki sanki bitti bu iş, kalmadı. Biz bunların erken olduğunu düşünüyoruz.

"İstanbul’da hiç mi hasta kalmadı?"

Prof. Dr. Adıyaman, özetle şöyle konuştu: İstanbul’da hiç mi hasta kalmadı? Bu 1182 yeni vaka nerede? Hastalığı taşıyanların yüzde 80’inin semptomsuz taşıdığını biliyoruz. Siz açtınız İstanbul’dan tüm illere ulaşımı. Bir nevi bu virüsü gönderebilirsiniz. 65 yaş üstündekiler evde kalıyor bunda da bir eşitlik yok. 65 yaşın üzerinde işletme sahiplerine sokak serbest. Bu istisna bile önceliğin ne olduğunu gösteriyor. Halk sağlığından öte başka bir şey var o da ekonomik çıkarların korunması. Öyle açıklamalar yapılıyor ki sanki bitti bu iş, kalmadı. Biz bunların erken olduğunu düşünüyoruz.

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