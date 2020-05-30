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Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi’nin haçının kırılması ile Hrant Dink Vakfına tehdit maili atılması olaylarının faillerin yakalandığını bildirdi.  

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Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçını söktüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Mazlum D., adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Mazlum D., sorgusunda haçı sökmeye bir anda karar verdiğini, ardından camiye giderek dua ettiğini, haçı söktüğü için pişman olduğunu söylemişti.

24 saatte yakalandılar
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör de hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk polisine güvenin."

''Benim herhangi bir terör örgütüyle bağlantım yoktur" 
Savcılık sorgusunda olayın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü hava almak için Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan evinden çıktığını söyleyen Mazlum D., “O gün sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyordum. Biraz fazla yürüyerek Kuzguncuk'a kadar geldim. O gün biraz sinirli ve öfkeliydim. Kuzguncuk'ta kilisenin önünden geçerken bir anda haçın olduğu yere tırmanıp sökerek yere attım. Ben bu olayı kiliseye ya da haça yönelik yapmadım. Bir insan zaman zaman öfke patlaması yaşayabilir. Ancak bu öfke patlamasının kilise veya haçla ilgisi yoktur. Hareketimin kiliseye yönelik bir saldırı olarak algılanmasını istemiyorum. Benim tüm dinlere saygım vardır. Olay bir anda gelişti. Öncesinde böyle bir amacım ve planım yoktu. Meydana gelen hasarı karşılamaya hazırım. Benim herhangi bir terör örgütüyle bağlantım yoktur" demişti.

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