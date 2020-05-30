Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi’nin haçının kırılması ile Hrant Dink Vakfına tehdit maili atılması olaylarının faillerin yakalandığını bildirdi.

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Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçını söktüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Mazlum D., adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Mazlum D., sorgusunda haçı sökmeye bir anda karar verdiğini, ardından camiye giderek dua ettiğini, haçı söktüğü için pişman olduğunu söylemişti.

24 saatte yakalandılar

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör de hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk polisine güvenin."

Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte,

Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı



Provokasyona izin vermeyiz!



Türk Polisine güvenin 🇹🇷 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 30, 2020