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Lazio'dan Vedat Muriç için 20 milyon Euro

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Vedat Muriç için Fenerbahçe'ye en az 20 milyon Euro'luk bir teklif yapacak.

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Adı birçok Avrupa takımıyla anılan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Vedat Muriç için Fenerbahçe'ye en az 20 milyon Euro'luk bir teklif yapacak. 

''Lazio, Vedat Muriç için ısrarcı"
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "Gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Lazio, Vedat Muriç için ısrarcı" ifadelerine yer verdi.

''Tansfer kulüplerin karar vermesine bağlı"
Vedat Muriç'in "Kulübümde iyiyim. Ancak transfer kulüplerin karar vermesine bağlı" sözleriyle, oyuncunun Sarı Lacivertliler'le 2023 yılına kadar sözleşmesi olduğu hatırlatıldı.

En az 30 milyon Euro
Fenerbahçe ile bu sezon 28 maça çıkan Muriç, 15 gol - 6 asistlik performansa imza attı. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç için kapıyı 30 milyon Euro'dan açacağı belirtiliyor.

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