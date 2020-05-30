"Soylu ve Yıldırım Erdoğan’ın yardımcısı olacak" Bomba kulis haberi

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, gündem yaratan kulis bilgilerini köşesine taşıdı. Uğuroğlu'nun aktardığına göre; Fahrettin Altun Kültür Bakanı olacak, İçişleri Bakanlığı’na eski bakan Abdulkadir Aksu atanacak, Soylu ve Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımcısı olacak.

Abone ol

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardımcısı Fuat Oktay’ın ağır bürokrasi yükü nedeniyle yeterli reform çalışmaları yürütemediği gerekçesiyle iki yeni yardımcı daha atanacağını yazdı. Uğuroğlu, bu konuda kulislere yansıyan iki ismin ise Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu olduğunu yazdı.

"Albayrak, Cumhurbaşkanı vekili olacak"

“Hükümet değişikliğinde merak ettiğiniz ilk isim kim biliyorum. Ancak sanmayın ki damat bey tenzili rütbe yapılarak hükümet dışında kalacak… Damat Berat Beyin yeni görevinin Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı yani cumhurbaşkanı vekili olacağı belirtiliyor” görüşünü savundu.

Diğer görevlendirmeler

Kulisleri aktaran Uğuroğlu, yazısında şunları kaydetti: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın görevde kalacağı; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un Kültür ve Turizm Bakanı olacağı; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Hazine ve Maliye Bakanlığına kaydırılacağı vurgulanıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun görevde kalacağı; İçişleri Bakanlığı'na Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı ve İçişleri eski bakanı Abdülkadir Aksu'nun atanacağı; Tarım Bakanlığı'na ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin atanacağı kulislere yansıdı…

Uğuroğlu ayrıca, "Soylu'nun İçişleri Bakanlığından istifa edip ayrılmasını da engelleyen ve o tarihte yapılacak kabine değişikliğini durduran da Bahçeli'dir" ifadelerini kullandı.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...