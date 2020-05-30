HABER /  EKONOMİ
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

BDDK'dan 18 bankaya toplam 102.1 milyon lira ceza

Demirören Haber Ajansı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), müşteri şikayetleri üzerine, 18 bankaya toplam 102.1 milyon lira idari para cezası uygulanığını açıkladı.

Abone ol

BDDK'dan yapılan açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından iletilen şikayetlerin incelendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.05.2020 tarihli ve 9039 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 18 bankaya toplam 102.1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milyonları ilgilendiren kıdem tazminatı kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nden geldi
Otobüs yolculuğu yapacaklar dikkat! Koronavirüs önlemleri belli oldu
Burhan Kuzu'nun 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırladığı ortaya çıktı
Yunanistan tahrik etti Türkiye hariç tüm komşulara izin var
Kısıtlama ne zaman kalkacak? 65 yaş ve üstü için kritik tarih belli oldu
Türkiye'de yeni darbe olur mu? Soylu cevapladı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Ryan Porteous'a yakın takip
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan'dan lokanta ve restoranlara öneri
İmamoğlu açıkladı: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Pentagon'dan bazı askeri inzibat birliklerine 'Minneapolis'e konuşlanmaya hazır ol' talimatı
30 eczacı ve 40 çalışanın Covid-19 testi pozitif! İstanbul Eczacı Odası açıkladı
İstanbul, Ankara, İzmir ve 15 ilin seyahat yasağı kalktı! 1 Haziran'da açılacak yerler
Yorumlar