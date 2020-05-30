Galatasaray'dan Ryan Porteous'a yakın takip

Galatasaray, İskoçya Ligi takımlarından Hibernian'ın 21 yaşındaki savunmacısı Ryan Porteous'u takibe aldı.

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Yeni sezon için gençlik harekatı başlatan Galatasaray, İskoçya Ligi takımlarından Hibernian'ın 21 yaşındaki savunmacısı Ryan Porteous'u takibe aldı.

Herald ve Times Sport'ta yer alan habere göre; 'İskoçya'nın geleceği' yorumları yapılan oyuncu için sarı-kırmızılıların önündeki en büyük engel, sözleşmesi 2023 yılında sona ereceğinden kulübüne bonservis bedeli ödemek.