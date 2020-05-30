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Pentagon'dan bazı askeri inzibat birliklerine 'Minneapolis'e konuşlanmaya hazır ol' talimatı

Anadolu Ajansı

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan gösteriler ve şiddet olayları üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon), aktif görevdeki askeri inzibat birliklerine Minneapolis'e konuşlanmaya hazır olmaları talimatı verdi. 

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Talimatlar konusunda doğrudan bilgi sahibi olan ve adlarının açıklanması istemeyen kaynaklara göre, Kuzey Carolina'da Fort Bragg, New York'ta da Fort Drum'da görev yapan askeri inzibattan, çağrılmaları halinde 4 saat içinde Minneapolis'e konuşlanmaya hazır olmaları istendi. 

Colorado'da Fort Carson, Kansas'ta Fort Riley'deki askeri inzibata da 24 saat içinde hazır olmaları söylendi. 

Talimatların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper'e Minneapolis'teki karışıklığı bastırmak için askeri seçenekleri sormasının ardından sözlü olarak verildiği belirtildi. 

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde de devam etmişti.

Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde göstericilerin sokakta eylemlerine devam ettiği anlar kameralara yansımıştı. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericilerin binaya girmeye çalıştığı bildirilmişti.

"Floyd için adalet", "Nefes alamıyorum" ve "Polis şiddetine hayır" gibi sloganlar atan göstericiler, Floyd'un ölümünde sorumluluğu olan tüm polislerin yargılanması taleplerini dile getirmişti.

Kentte, gösterilerin hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

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