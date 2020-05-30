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HDP Batman İl Başkanına terör gözaltısı

HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP il binasına operasyon düzenlendi.

Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı bulundu
Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu. 

Fatma Ablay ve Ömer Kulpu gözaltına alındı
Yapılan operasyonda HDP Batman İl Eş Başkanı Fatma Ablay ve Ömer Kulpu gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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