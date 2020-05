Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, sarı lacivertli forma altında kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

Abone ol

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, sarı lacivertli kariyeri ve Olympiakos günleri hakkında yayıncı kuruluşa konuştu.

"Yunanistan'da herkes gibi karantina sürecini yaşadık ama 2 haftadır karantina yavaş yavaş sona ermeye başladı. Normal planlamaya göre ligimiz 7 haziran tarihinde başlayacak.'' diyen Fransız yıldız, '' Tek dileğim, bu durumun bizim gidişatımızı etkilememesi. Yunanistan Kupası'nda yarı finale kadar gelmiştik. Avrupa Ligi ve ligde de iyi bir gidişatımız vardı. Birçok kulvarda devam ettiğimiz bir sezondu. Bu uzun ara umuyorum bizi olumsuz olarak etkilemez. İyi bir sezon geçiriyorduk. İyi sezonun devamında durduğumuz için bizim için de zorlayıcı olacak. Evde antrenmanlarımızı sürdürdük, takım olarak da antrenmanlara başladık. Yeni bir hazırlık dönemi içindeyiz."'' ifadelerini kullandı.

"Bana haksızlık yapıldı"

Fenerbahçe'de kendisine haksızlık yapıldığını ifade eden Valbuena, "Fenerbahçe dediğiniz zaman aklıma gelen ilk şey, transfer olduğumda bana yaptıkları karşılama. Her kulüpte yaptığım gibi, 'Bu kulüp için de her şeyimi vereceğim.' demiştim. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği büyük sevgi beni çok mutlu etmişti. Fenerbahçe taraftarında her zaman şunu gördüm, sahada olayım-olmayayım, oynayayım-oynamayayım ki bence oynamadığım durumlar normal değildi. Oynamadığım dönemlerde kesinlikle bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum." dedi.

"Taraftarlar için her şeyimi verdim"

Taraftardan övgüyle söz eden Valbuena, "İlk yılın sonunu buraya katabiliriz. İkinci yılda da oynamadığım dönemler oldu. Oynamadığımda bile hiçbir zaman herhangi kapris yapmadım. Sahaya girdiğimde taraftarlar için her şeyimi verdim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdim ve oradan başımdan dik ayrıldım. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği aşk ve sevgi bana gerçekten kalpten dokundu." dedi.

"Bu denli sevgi görebilmek gerçekten dokunaklı"

Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahseden Valbuena, "Fenerbahçe için sahada her şeyimi verdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarları sizi her zaman iten ve daha fazlasını isteyen taraftarlar. Beni neyin beklediğini de biliyorum çünkü öncesinde Marsilya'da forma giydim. Kulüp kariyerimde herhangi bir takıma transfer olurken kararlarımı sportif öncelikli vermeye çalıştım. Önceliğimi, taraftarların coşkulu olduğu büyük kulüplere verdim. Fenerbahçe de bana göre bunun için çok iyi bir örnek. Fenerbahçe'de çok fazla sayıda büyük oyuncu oynadı. Öyle isimlere alışık taraftarlardan bu denli sevgi görebilmek gerçekten dokunaklı." şeklinde konuştu.