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Fahrettin Altun'dan canlı yayını terkeden Muharrem İnce'ye tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına bağlanmak için sözü kesilen CHP'li Muharrem İnce'nin yayını terk etmesine tepki gösterdi.

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CHP'li İnce, Haber Global'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözünün kesilmesi üzerine canlı yayını terk etti.

Suçlayıcı tavrı kabul edilemez

Muharrem İnce'nin tepkisiyle ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından açıklama yaptı:

"Sayın Muharrem İnce'nin, bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk.

Muharrem İnce canlı yayını terketti

Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez.

Medya camiamıza da iftira

"Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır."

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