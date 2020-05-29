HABER /  YEREL
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Şırnak'ta dağ keçisini vurup şiş kebap yapanlara 29 bin TL ceza

Demirören Haber Ajansı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, avladığı dağ keçisini sosyal medya hesabından paylaşan kişiye 29 bin 352 TL ceza uygulandı.

Abone ol

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyünde ava çıkıp bir dağ keçisini öldüren kişi, bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kişiyi tespit etti.

Kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 29 bin 352 TL ceza uygulandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (29 Mayıs 2020)
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
BDDK, 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
MHP lideri Bahçeli'den 'fetih' mesajı
Tevfik Göksu camiiyi sattı iddiası! Gündem olan haber için açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu İstanbul Valiliği'nin fetih töreninde! Dua fotoğrafı gündem oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İspanya La Liga 11 Haziran'da başlıyor
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi
Rakel Dink'e ölüm tehdidi! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'
'Çav Bella' çalınması olayında tutuklanan Banu Özdemir'e tahliye
İzmir'deki korsan yayında flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir tahliye edildi
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı hafta sonu hangi illerde yasak var?
Yorumlar