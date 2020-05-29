Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'e açıldı

Fatih sondaj gemisi Doğu Akdeniz’deki görevinin ardından İstanbul'un fethinin 567’nci yıl dönümünde Karadeniz bölgesindeki seferine başladı. Yeni görev yerine hareket eden gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı

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İstanbul'un fethinin 567’nci yıl dönümünde Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi olan ‘Fatih’ İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz'e doğru hareket etti.

Doğu Akdeniz’deki görevini tamamlayan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek yeni görev yerine hareket etti. Üzerinde al bayrak bulunan gemiye eşlik eden botların gösterisi eşsiz görüntüler oluşturdu. Öte yandan ‘Fatih’in 1 Haziran’da Trabzon Limanında olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'dan Karadeniz'e uğurlanan "Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih" için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Fatih Sondaj Gemimiz, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü olan bu anlamlı günde Boğaz'ı geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e yol aldı. Rabbim'den hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"Ülkemizin menfaatlerini mavi vatan hattında da koruyoruz"

Paylaşımda yer alan grafikte ise Erdoğan'ın, "Ülkemizin menfaatlerini sadece 780 bin kilometre kare vatan toprağında değil, üç tarafımızda çevrili olan Mavi Vatan hattında da gözetiyor, koruyoruz. Fatih Sondaj Gemimize bu anlamlı günde başlayan görev yolculuğunda Rabbim'den muvaffakiyeler diliyorum." sözleri yer aldı.