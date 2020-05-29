Burak Yılmaz yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı

Lig maçlarının başlamasına sayılı günler kala Beşiktaşlı golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın sosyal medya hesabından "Bugün daha ilk idman. Haziran 12'ye yetişir mi, sanmam" şeklindeki paylaşımı kafaları karıştırdı.

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Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Spor salonundaki fotoğrafını kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Yılmaz, paylaşımına "Bugün daha ilk idman. Haziran 12'ye yetişir mi, sanmam" notunu düştü.

ÖZEL BİR PROGRAM UYGULANACAK

Fizik ve kondisyon olarak hazır olmadığını açıkça beyan eden Burak Yılmaz'a özel bir antrenman programı uygulanacağı öğrenildi.