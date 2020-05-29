'Çav Bella' çalınması olayında tutuklanan Banu Özdemir'e tahliye

İZMİR'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınması olayıyla ilgili paylaşım yapan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tahliye edildi.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, tahliye haberini Twitter hesabından "Şimdi Şakran Cezaevi'ne gidip Banu'yu alacaklar." ifadeleriyle duyurdu.

"Darısı, Eren Yıldırım ve diğer tutukluların başına..."

Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle: İzmir 50. Sulh Ceza Mahkemesi, arkadaşımız Banu Özdemir'i tahliye etti. Banu'nun babası Nevzat Abi ile az önce konuştum. Şimdi Şakran Cezaevi'ne gidip Banu'yu alacaklar. Darısı, Eren Yıldırım ve diğer tutukluların başına...