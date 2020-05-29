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IMF Başkanı açıkladı! Küresel ekonomide daralma yüzde 3’ü aşar

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüsten dolayı küresel ekonominin daha önce tahmin ettikleri yüzde 3'ü aşabileceğini belirtti.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) daralmanın, daha önce öngörülen yüzde 3.0 düzeyini de aşabileceği uyarısı yaptı.

Görülmedik boyutlara çıktı

Covid-19 pandemisi sürecinde IMF’in, dünya genelinde 60 ülkeye toplam 22 milyar dolarlık yardım yaptığının altını çizen Georgieva, küresel ekonomik destek önlemlerinin de, 9 trilyon dolara ulaşarak, bugüne kadar görülmedik boyutlara çıktığına dikkat çekti.

Ekonomik daralma yüzde 3'ünde üzerinde

Birleşmiş Milletler’in düzenlediği bir yüksek düzey katılımlı toplantıda konuşan Georgieva, IMF olarak Nisan ayında küresel ekonomik daralmayı yüzde 3.0 olarak öngördüklerini anımsattı ve “O günden sonra elimize gelen verilere baktığımızda, bu daralmanın öngördüğümüz düzeyin de üzerinde olacağını gösteriyor” dedi.

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